НR-эксперт объяснила, почему россияне начали часто делать паузу в карьере

Сотрудники в России начали чаще делать паузы в карьере из-за выгорания. При этом работники спокойно говорят о таких перерывах во время собеседований. Об этом НСН рассказала НR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, в последнее время россияне стали чаще делать долгие перерывы в работе. При этом многие компании готовы нанимать таких сотрудников из-за дефицита кадров. Однако в этом вопросе многое зависит от возраста кандидата.

«Если говорим о зумерах, у них могут завышенные ожидания по поводу зарплаты и графика. Не всегда бывает адекватная картина. Если берем бумеров, там более заниженные ожидания, это поколение иначе относится к труду, дисциплине. Они готовы выходить на рынок с меньшими зарплатными ожиданиями. Если возьмем миллениалов, это люди, которые умеют очень много работать», — объяснила она.

Эксперт отметила, что в резюме некоторых соискателей видно, что человек строил карьеру, но потом принял решение уйти «в никуда» без наличия каких-либо проблем или конфликтов на предыдущем месте работы. По ее словам, так происходит из-за внезапного изменения ценностного подхода. Россияне все чаще увольняются из-за эмоционального выгорания. При этом они не боятся говорить об этом в ходе новых собеседований и не занижают зарплатные ожидания.

Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина до этого говорила, что долгий ответ рекрутера может свидетельствовать об элементарной забывчивости или плохой организации работы. Кроме того, причиной затяжного ответа могут стать изменения в требованиях к кандидату, о которых рекрутеры не считают нужным сообщать каждому соискателю.

