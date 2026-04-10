Сомнолог предупредил о вреде совместного сна с питомцами

Совместный сон с домашними животными считается вредным с точки зрения физиологии. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Специалист объяснил, что в большинстве случаев сон питомцев отличается от отдыха людей. Животным свойственен дробный сон, при котором они часто просыпаются, ходят и ворочаются. Такое поведение только будит хозяина и негативно отражается на качестве его отдыха.

«Более того, на шерсть кошек и собак достаточно часто бывает аллергия, которая может развиться при постоянном контакте с аллергенами. Плюс нахождение животных в постели ухудшают ее гигиену — шерсть, различные биологические остатки могут провоцировать развитие микроорганизмов», — добавил врач.

При этом, по его словам, в некоторых случаях привычка ложиться спать с домашним животным помогает человеку снизить уровень стресса из-за эмоциональной привязанности. Однако благодаря этому удается лишь облегчить сам процесс засыпания.

До этого в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ) рассказали «Газете.Ru», что собаки брахицефальных пород — мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы — чаще других собак сталкиваются с тепловым ударом. При этом, по словам экспертов, картина теплового удара у многих животных схожа: очень частое дыхание — от 100 до 200 вдохов в минуту, вялость и обезвоживание.

Ранее зоопсихолог дала советы, как избавить питомца от стресса во время ремонта.

 
