Сомнолог предупредил о вреде совместного сна с питомцами

Совместный сон с домашними животными считается вредным с точки зрения физиологии. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Специалист объяснил, что в большинстве случаев сон питомцев отличается от отдыха людей. Животным свойственен дробный сон, при котором они часто просыпаются, ходят и ворочаются. Такое поведение только будит хозяина и негативно отражается на качестве его отдыха.

«Более того, на шерсть кошек и собак достаточно часто бывает аллергия, которая может развиться при постоянном контакте с аллергенами. Плюс нахождение животных в постели ухудшают ее гигиену — шерсть, различные биологические остатки могут провоцировать развитие микроорганизмов», — добавил врач.

При этом, по его словам, в некоторых случаях привычка ложиться спать с домашним животным помогает человеку снизить уровень стресса из-за эмоциональной привязанности. Однако благодаря этому удается лишь облегчить сам процесс засыпания.

