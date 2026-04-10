Зоопсихолог дала советы, как избавить питомца от стресса во время ремонта

Избежать стресса во время шумного ремонта в квартире питомцу помогут укромное место и частое общение с хозяевами. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Специалист предупредила, что ремонтные работы становятся тяжелым испытанием для домашних животных. Поэтому, если есть такая возможность, следует на время увести питомца в другое знакомое место. Однако важно это делать только в том случае, если он легко переносит переезды.

По ее словам, ремонт обычно становится одним из самых тяжелых событий в жизни домашнего животного: ему приходится привыкать к шумам, новым запахам и, возможно, присутствию незнакомых.в

По словам зоопсихолога, если животное остается в ремонтируемом помещении, нужно выделить ему место в самой дальней от источника шума части квартиры.

«Важно создать питомцу что-то похожее на небольшой домик, норку: возможно, это будет коробка или клетка, накрытая темной тканью. В таком уютном темном пространстве животному будет проще чувствовать себя в безопасности», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что тактильным питомцам будет легче справится со стрессом благодаря вниманию со стороны хозяев. В то время как необщительных животных рекомендуется оставить в одиночестве в отведенном укрытии.

Специалист также предупредила, что успокоительные препараты нужны только эмоциональным питомцам, у которых очень лабиальная психика.

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина до этого предупреждала, что совместные пробежки с хозяевами могут навредить здоровью мопсов, такс, бульдогов и бассет-хаундов. Специалист также подчеркнула, что любая длительная физическая активность противопоказана животным, у которых есть хронические заболевания суставов, а также проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее россиянам объяснили, как путешествовать с питомцем на авто.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
