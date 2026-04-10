«Не унитаз»: врач назвала самые грязные места в общественном туалете

Самым грязным местом в общественном туалете является вовсе не сиденье унитаза. Основные риски связаны с дверными ручками и смесителями. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Поэтому после посещения туалета нужно просто помыть руки с мылом в течение хотя бы двадцати секунд, а затем закрывать кран и открывать дверь, используя бумажное полотенце. Этого достаточно, чтобы свести к нулю практически все риски», — сказала специалист.

Что касается унитаза, она посоветовала сделать барьер из туалетной бумаги или бумажного полотенца, чтобы кожа не касалась ободка напрямую. Перед смывом, по ее словам, лучше закрыть крышку, чтобы в воздух не поднимались мельчайшие частицы, которые легко вдохнуть.

До этого Кашух говорила, что риск подхватить опасную инфекцию в общественном туалете, например гепатит В, С или ВИЧ, сильно преувеличен. Для заражения нужен прямой контакт с кровью или определенными секретами. На поверхности кресел унитаза такие жидкости в условиях ухода не наблюдаются, объяснила она.

Ранее эксперты назвали самые «микробные» места в самолетах.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!