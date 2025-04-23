Девушка из Калмыкии переехала в Москву и пожаловалась на ксенофобию среди соседей

Уроженка Калмыкии столкнулась с дискриминацией по национальному признаку в Москве

Девушка из Калмыкии, страдающая после переезда в Москву от дискриминации из-за национальности, обвинила москвичей в ксенофобии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Недавно уроженка Калмыкии переехала в столицу и поселилась в ЖК «Остафьево». По ее словам, некоторые жильцы комплекса отреагировали на ее появление недружелюбно, и теперь она регулярно сталкивается с оскорблениями по национальному признаку и слышит от соседей «шовинистические высказывания типа «Понаехали».

После очередного эпизода с притеснениями россиянка решила оставить обращение в чате с соседями. Она пообещала заявить в полицию на тех, кто продолжит оскорблять ее, и напомнила, что Калмыкия является частью Российской Федерации.

«В России живут не только русские, но и представители более 150 национальностей. Учите географию. Учитесь толерантности», — порекомендовала девушка.

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