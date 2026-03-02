Кошка проехала под капотом машины 24 км и осталась жива

Сотрудница колледжа в Южном Йоркшире обнаружила, что проехала около 24 километров с кошкой, застрявшей под капотом ее автомобиля, пишет «Би-би-си».

Предполагается, что черно-белая кошка, получившая кличку Матильда, забралась в моторный отсек, когда машина была припаркована на территории спортивного кампуса. Женщина обнаружила животное уже возле дома, когда ее собака начала вести себя беспокойно рядом с автомобилем.

Британка нашла кошку «прячущейся» под капотом и доставила ее в благотворительную организацию Cats Protection. По словам заместителя управляющего приютом Элизабет Дэй, у Матильды были серьезно обожжены подушечки лап, что указывает на то, что она действительно находилась в движущемся автомобиле во время всей поездки. Помимо ожогов, ветеринары также лечат у животного проблемы с глазами и зубами.

Кошке около пяти лет, и сотрудники описывают ее как дружелюбную. Однако у Матильды нет микрочипа, что затрудняет поиск владельца. В организации призывают откликнуться всех, кто может узнать животное или видел его ранее на территории колледжа.

Если хозяина найти не удастся, волонтеры продолжат заботиться о кошке до полного восстановления, после чего ей подберут новый дом.

