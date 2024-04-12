Нутрициолог прокомментировала рацион Гагарина в космосе

Первым, кто попробовал питание на борту космического корабля, стал Юрий Гагарин. Его рацион питания прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова.

По словам эксперта, разработка космического рациона питания — сложный процесс, который требует привлечения широкого круга специалистов, включая кондитеров, физиологов и инженеров.

«Существует ряд требований, предъявляемых к космическому питанию. Пища должна быть сбалансированной в соответствии с теорией рационального питания. Также продукты должны быть высокой калорийности при малых массе и объеме», — объяснила она.

Несмотря на то, что первый полет на орбите занял 108 минут, необходимо было проверить, удастся ли Гагарину поесть в условиях гравитации. На борту Юрий Гагарин ел мясо и шоколад.

«Шоколад высококачественных сортов и в умеренных количествах полезен для нашего организма. Какао-бобы богаты важными для нашего организма микроэлементами: в нем содержатся минералы — фосфор, магний, железо и цинк; а также витамины группы А и В. Шоколад стимулирует выработку серотонина, тем самым, повышая нам настроение. Кроме этого, полифенолы в составе какао-бобов обладают антиоксидантным свойством», — сказала нутрициолог.

Мясо — это источник белка и аминокислот.

«Красное мясо, такое как говядина, баранина, свинина богато легкодоступным железом, витаминами группы В. Железо, которое содержится в мясе, лучше усваивается, чем железо из продуктов растительного происхождения. Мясо важно для правильной выработки пищеварительных соков, улучшения процесса усвоения пищи», — рассказала специалист.

Сегодня дневной рацион космонавта составляет примерно 3200 калорий — его разбивают на четыре приема пищи.

«У экипажа есть стандартный рацион питания, который составляется на основе личных предпочтений. Большинство продуктов — это блюда, приготовленные по технологии сублимационной сушки и разнообразные консервированные продукты», — резюмировала Попкова.

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