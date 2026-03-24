Россиянам напомнили об угрозе лишиться прав за грязные номера авто

Номера транспортных средств не только должны быть установлены в специально отведенных для этого местах, но и соответствовать требованиям читаемости. Критерии читаемости закреплены в КоАП РФ, а за несоответствие им предусмотрено наказание вплоть до лишения прав, предупредили специалисты Роскачества в беседе с RT.

В темное время суток к ответственности могут привлечь за невозможность прочесть номер на расстоянии 20 метров, причем это правило действует даже если не видно хотя бы одну букву или цифру заднего номерного знака, подчеркивают эксперты. В светлое время суток это правило распространяется как на задний, так и на передний номера.

Ответственность за нарушение норм и нечитаемость номеров предусмотрена в ст.12.2 КоАП России, согласно которой водителю грозит штраф в 500 рублей. Но если сотрудник ГИБДД обнаружит, что номер был загрязнен умышленно с целью сокрытия, то сумма штрафа возрастает до 5 тыс. рублей. Также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев, предупредили в Роскачестве.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам покупать красивые государственные регистрационные знаки на автомобиль. Авторы документа отмечают, что россияне и сегодня покупают номера, тратя на это от сотен тысяч до 5 млн рублей. Предлагается сделать эту процедуру официальной, что позволит собирать средства в бюджет и перенаправлять их в МВД.

