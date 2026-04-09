Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт рассказал, что нужно учитывать при установке мангала на загородном участке

Кирилл Каллиников/РИА Новости

При установке стационарного мангала на частном земельном участке необходимо брать во внимание расстояние до ближайших зданий, отступ от забора и ряд других деталей. Об этом RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист предупредил, что расстояние между местом, где разводят открытый огонь, и всеми соседними зданиями и сооружениями должно составлять минимум 5 метров. Также важно, чтобы зона не менее 2 метров вокруг мангала была очищена от веток, сухой травы, мусора и других горючих отходов.

При этом, по словам эксперта, зоной мангала нельзя пользоваться в период особого противопожарного режима, при котором в регионе вводится запрет на открытый огонь.

«На федеральном уровне для обычного мангала нет единой цифры именно до линии ограждения соседа. Базовое требование привязано к постройкам, поэтому важно смотреть, что стоит рядом с границей участка у себя и у соседей», — отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что если рядом с забором есть дом, баня, гараж, сарай или другие постройки, следует ориентировать на расстояние до них.

Однако в случае, если мангал установлен в отдельном сооружении с фундаментом, таком как беседка или летняя кухня, важно учитывать не только пожарные нормы, но и градостроительные отступы, установленные местными правилами землепользования и застройки.

Кроме того, мангал нужно прочно установить на специальной площадке из негорючего материала. Можно поставить его на бетонное, каменное или асфальтированное покрытие.

Ранее дачников предупредили о крупных штрафах за запрещенные растения на участке.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!