Эксперт рассказал, что нужно учитывать при установке мангала на загородном участке

При установке стационарного мангала на частном земельном участке необходимо брать во внимание расстояние до ближайших зданий, отступ от забора и ряд других деталей. Об этом RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист предупредил, что расстояние между местом, где разводят открытый огонь, и всеми соседними зданиями и сооружениями должно составлять минимум 5 метров. Также важно, чтобы зона не менее 2 метров вокруг мангала была очищена от веток, сухой травы, мусора и других горючих отходов.

При этом, по словам эксперта, зоной мангала нельзя пользоваться в период особого противопожарного режима, при котором в регионе вводится запрет на открытый огонь.

«На федеральном уровне для обычного мангала нет единой цифры именно до линии ограждения соседа. Базовое требование привязано к постройкам, поэтому важно смотреть, что стоит рядом с границей участка у себя и у соседей», — отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что если рядом с забором есть дом, баня, гараж, сарай или другие постройки, следует ориентировать на расстояние до них.

Однако в случае, если мангал установлен в отдельном сооружении с фундаментом, таком как беседка или летняя кухня, важно учитывать не только пожарные нормы, но и градостроительные отступы, установленные местными правилами землепользования и застройки.

Кроме того, мангал нужно прочно установить на специальной площадке из негорючего материала. Можно поставить его на бетонное, каменное или асфальтированное покрытие.

Ранее дачников предупредили о крупных штрафах за запрещенные растения на участке.