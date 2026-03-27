Дачников предупредили о крупных штрафах за запрещенные растения на участке

Если на участке обнаружатся запрещенные растения, то владельцу грозит наказание вне зависимости от того, вырастил он их сам или нет. Ответственность распространяется на все случаи, включая те, когда человек даже не знает, что то или иное растение попадает под запрет, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов №1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов Общественной Службе Новостей.

Если дачникам оштрафуют, он может попытаться оспорить наказание тем, что не знал о статусе растения, однако вероятность успеха невелика, считает юрист. Особенно опасно, если речь идет о больших объемах запрещенных растений – за этим неминуемо последует уголовная ответственность. При обнаружении одного-двух растений могут вынести только предупреждение и предписание очистить участок.

«Например, от 10 кустов мака или конопли, — то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но в таких количествах, как правило, люди целенаправленно выращивают, с умыслом, — отметил адвокат. — А административную норму я бы назвал скорее мертвой или вялотекущей. Если где-то и обнаруживают в небольших количествах, то, думаю, в большей части случаев просто требуют скосить».

В число запрещенных с 1 марта этого года включили борщевик, напомнил Кузнецов. Лучше всего изучить весь список растений, включенных в соответствующий список, чтобы можно было оперативно уничтожать их, посоветовал специалист.

До этого адвокат Давид Тарановский напомнил, что неправильная установка уличного туалета на участке может обернуться штрафом и судебными разбирательствами с соседями. По его словам, прямого штрафа за сам туалет в законе нет, однако нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ. Формально штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей, но на практике он может достигать около 5 тыс. рублей. Кроме того, при самовольном строительстве без соблюдения требований владельца могут обязать снести постройку за свой счет.

