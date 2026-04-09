На матчах FONBET Кубка России прошли акции в поддержку жителей Дагестана

«ДоброFON» направит более 5 млн рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане

«ДоброFON» собрал более 5 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане, сообщает пресс-служба Fonbet.

Акции провели на матчах Кубка России по футболу «Динамо» – «Краснодар» и «Зенит» – «Спартак». В компании отметили, что более половины суммы было собрано в рамках акции «Доброматч» в Санкт-Петербурге.

В рамках акции за участие в активностях на стенде «ДоброFON» на «Газпром Арене» формировались пожертвования в Российский Красный Крест.

Также на матче «Динамо» – «Краснодар» представителям Российского Красного Креста передали чек на сумму 2,5 млн рублей.

В Fonbet добавили, что акция «Доброматч» будет организована на ответной игре между «Краснодаром» и «Динамо».