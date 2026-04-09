Крупную крысу засняли за трапезой в витрине московской шаурмичной

SHOT: крыса грызла багет в витрине ларька с шаурмой в Москве и попала на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

На застекленном стеллаже ларька с шаурмой в Москве заметили крупную крысу, которая поедала багет со стеллажа в отсутствие персонала. Видео с витрины, снятое прохожей, публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По словам снявшей ролик подписчицы канала, она заметила крысу на стеллаже для готовой продукции в точке общепита «Донер кебаб хот-дог» на проспекте Вернадского. Автор видео уточнила, что на момент съемки внутри «шаурмичной» не было никого из персонала, а выпечка, которую поедала крыса, осталась после предыдущей смены.

«Спустя пару часов заведение открылось, и на эту же полку выложили свежую выпечку. Ранее несколько человек уже сообщали об отравлении в этой шаурмичке», — утверждается в сообщении канала.

Крысы недавно стали причиной закрытия одного из московских супермаркетов сети «Магнит». Жалобу в Роспотребнадзор подала покупательница, на которую грызун напал во время посещения магазина. Инспекторы провели проверку и выявили многочисленные нарушения, в том числе следы укусов на овощах в одной из витрин.

Ранее жителей одного из регионов РФ предупредили о нашествии крыс.

 
