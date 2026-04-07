В российском регионе ожидают рост численности клещей и грызунов

В Казани из-за снежной зимы ожидают рост численности клещей и грызунов
В Казани из-за снежной зимы ожидается рост численности клещей и грызунов. Городские власти поручили усилить санитарную обработку территорий. Об этом сообщил руководитель исполкома столицы Республики Татарстан Рустем Гафаров.

«Высокий снежный покров, сформировавшийся прошедшей зимой, способствует увеличению численности грызунов и клещей, переносчиков геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), туляремии и клещевых инфекций», — отметил начальник управления административно-технической инспекции города Артур Мухаметшин.

Он напомнил, что в прошлом году в регионе зафиксировали рост заболеваемости ГЛПС на 9%, а число обращений с укусами клещей увеличилось на 6%.

Издание уточняет, что на проведение санобработки парков, скверов, садов и прочих открытых территорий выделено 15 млн рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

До этого стало известно, что в Московской области клещи проснулись на месяц раньше обычного из-за снежной зимы и теплой ранней весны: первый укус человека этим паразитом был зарегистрирован в Сергиевом Посаде 23 марта.

Ранее стало известно, какие люди наиболее привлекательны для клещей.

 
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
