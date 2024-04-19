В Госдуме просят проверить законность хранения оружия у мужчины, убившего собаку Йосю

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов получил около 150 обращений от россиян после убийства собаки Йоси в Иркутской области. «Газете.Ru» депутат сообщил, что уже обратился в МВД и прокуратуру с просьбой привлечь мужчину, застрелившего животное, к ответственности. По его словам, помимо факта убийства, иркутянина стоит проверить на законность хранения и использования ружья, из которого была убита собака.

«Мы подготовили запросы и в МВД, и в прокуратуру. Очевидно, что тут преступление, причем оно попадает под несколько статей. Убийство животного, что попадает под 245 статью УК, и незаконное применение оружия. Он не имел права использовать оружие. Надо разобраться, что это за оружие, откуда у него, на каких основаниях он им владеет. Ведь и человеческими [жертвами] могло закончиться», — заявил Бурматов.

Он отметил, что у него вызывает сомнения профессионализм сотрудников полиции. Согласно рассказу хозяйки собаки, полицейские не стали задерживать стрелявшего мужчину — участковый лишь постучал в дверь его дома, но, не дождавшись ответа, уехал обратно в отделение.

«Прокуратуру мы тоже попросили взять [ситуацию] на контроль, потому что действия сотрудников правоохранительных органов в данном случае выглядят непрофессиональными. Там человек явно ведет себя неадекватно, явно представляет общественную угрозу. Безусловно, нужно меру пресечения избирать эффективную, а не то, что мы сейчас наблюдаем в открытых источниках. Я считаю, что надо задерживать, проводить следственные действия, выяснять, что за оружие, откуда оно у него, на каких основаниях он им владеет. И по этим статьям — незаконное применение оружия и убийство животного — заводить уголовное дело», — заключил Бурматов.

Накануне в поселке Первомайский под Иркутском местный житель застрелил собаку, которая забежала к нему с соседнего участка. Хозяйка животного Антонина вышла погулять с Йосей, но собака вырвалась из рук и убежала на участок соседа Виктора Федотова. Вскоре после этого женщина услышала выстрелы и увидела соседа с ружьем. За забором соседа девушка обнаружила тело собаки.

Как пишет издание «ИрСити», участковый приехал на вызов лишь спустя 7 часов. Он не смог попасть в дом к фермеру, но составил протокол о случившемся со слов потерпевшей. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, а тело собаки направлено на экспертизу.

Антонина нашла Йосю, когда ее сбила машина на улице, и забрала животное к себе. Сначала она думала, что собака потерялась, и пыталась найти ее хозяев, но потом решила оставить ее у себя. По словам Антонины, собака была мирной и дружелюбной, не умела лаять или рычать и часто появлялась в ее соцсетях, став любимицей многих.

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