В Курской области чиновников обвинили в убийстве собаки перед приездом губернатора

В Курской области чиновников деревни Жерновцы Золотухинского района обвинили в том, что они застрелили собаку перед приездом губернатора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Накануне в деревню Жерновцы Золотухинского района приезжал губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона осматривал детский сад, который закончили строить в декабре. Также глава Курской области осмотрел Тазовский дом культуры, который не работал последние 26 лет, а на его ремонт выделили 34 млн в рамках нацпроекта. После своей поездки Старовойт сообщил, что ДК не отремонтировали в срок, а в отношении подрядчиков примут меры.

После его отъезда местные жители заявили, что возле этого ДК во время ремонта жил бездомный пес, которого считали своеобразным талисманом. Однако, по словам жителей, за несколько часов до приезда Старовойта у здания школы рядом остановилась машина, из которой вышел сотрудник сельской администрации, загнал собаку в угол и застрелил из охотничьего ружья.

В местном приюте «Право жить» выдвинули такие же обвинения в адрес главы Тазовского сельсовета. Очевидцы успели сфотографировать машину, из которой вышли люди с ружьем. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», машина на фото зарегистрирована на администрацию Золотухинского района.

Жители Жерновцов написали о произошедшем в приемную Старовойта. Губернатор ответил, что поручил органам провести проверку убийства собаки. На место выехала следственная группа, которая до конца дня уточнит обстоятельства происшествия.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на лошадей, а хозяин лошадей — на собак.