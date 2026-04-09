Заслуженный артист России заявил о недопустимости ненормативной лексики на ТВ

Карен Аванесян: профессиональную планку юмориста нужно сохранять всегда
Ненормативная лексика на телевидении недопустима, заявил юморист, телеведущий, пародист, заслуженный артист РФ Карен Аванесян в новом выпуске авторского проекта «Сорян, это подкаст».

Он отметил, что люди точно не хотят, чтобы их дети слышали ненормативную лексису на ТВ.

«Есть прекрасные примеры — тот же Гарик Мартиросян, который никогда не прибегает к мату, оставаясь востребованным. Я стараюсь быть в курсе молодежного юмора и считаю, что профессиональную планку нужно всегда сохранять», — сказал он.

По словам Аванесяна, он не представляет себя вне России.

«Это моя страна. Я в любом случае буду здесь — и в радости, и в трудные времена», — сказал артист.

Аванесян добавил, что даже в переломные моменты работа артистов остается необходимой для страны.

«Видимо, наверху есть очень мудрые люди, которые понимают, почему нельзя останавливать юмор. Жизнь продолжается, и люди должны видеть, что жизнь идет», — отметил юморист.

Также в рамках подкаста Аванесян рассказал о гражданской позиции деятелей искусств и дефиците смыслов в современном юморе.

 
