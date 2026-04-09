Нутрициолог перечислила напитки, улучшающие качество сна

На качество сна положительно влияют вишневый сок и травяной чай с ромашкой. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

Эксперт объяснила, что в вечернее время лучше всего употреблять травяной чай с ромашкой, поскольку содержащийся в нем антиоксидант апигенина способствует расслаблению и мягко снижает уровень стресса. Легко заснуть также помогает вишневый сок. Этот напиток является пищевым источником мелатонина, благодаря которому организму удается быстрее настроиться на биологические ритмы сна.

«Молоко также идеально подойдет для вечера. В нем содержится аминокислота триптофан, являющаяся строительным материалом для серотонина, который позже превращается в мелатонин», — добавила нутрициолог.

По ее словам, перед сном также можно употреблять напитки с корнем валерианы. Они способствуют повышению уровня гамма-аминомасляной кислоты, являющейся главным тормозным нейромедиатором нервной системы, который помогает избавиться от лишних мыслей.

При этом специалист напомнила о необходимости отказаться вечером напитков, которые препятствуют спокойному сну. В это время не стоит пить кофе, алкоголь, крепкий зеленый и черный чай, а также любые напитки с высоким содержанием сахара.

Врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева до этого предупреждала, что сон при включенном свете может стать причиной набора веса и развития сахарного диабета второго типа. По ее словам, из-за некачественного отдыха ночью люди сталкиваются со стрессом, а также сменой баланса гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод.

Ранее врач назвал способы быстро заснуть после ночного пробуждения.