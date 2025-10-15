На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге повар чуть не лишился руки и не получил компенсации

Повар из Екатеринбурга пострадал на рабочем месте из-за устаревшей техники
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

Повар из Екатеринбурга чуть не лишился руки и остался без компенсации от работодателя. Об этом он рассказал Тelegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Вечером 3 октября екатеринбуржец находился на смене в сетевом кафе, когда ему позвонил су-шеф из другого филиала и попросил отработать один день в их заведении.

В этом кафе машина для раскатки оказалась более устаревшей модели и не была оборудована защитной сеткой. Во время работы правая рука повара попала в вращающийся механизм. Испытывая болевой шок, он сумел отключить машину, а затем понял, насколько сильно повреждена конечность.

«Я увидел рваные раны на 2-3 пальце правой кисти вплоть для костей. Ко мне подошла управляющая кафе, и на такси мы поехали в травмпункт на улице Челюскинцев. По дороге она меня убедительно просила не сообщать врачу о производственной травме и сказать, что я травмировался дома. Поскольку я находился в шоковом состоянии, испытывал сильную боль, я выполнил ее просьбу», — объясняет пострадавший.

В травмпункте ему обработали рану, наложили на поврежденные пальцы швы и зафиксировали все гипсом. Мужчина потерял трудоспособность, однако работодатель не выплатил ему никакой компенсации.

Ранее болгарка отскочила в лицо и застряла в груди у рабочего в Москве.

