В ВТБ рассказали об отношении пользователей соцсетей к ИИ-агентам

В ВТБ спрогнозировали появление мета-агентов для координации задач
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Рынок ИИ-агентов движется к формированию самостоятельной экономики, в рамках которой цифровые помощники могут стать отдельными субъектами. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ к конференции Data Fusion.

Отмечается, что пользователи соцсетей начали обсуждать риски и возможности монетизации при появлении новой экономики. Экономические аспекты составили 11% обсуждений. Пользователи выразили беспокойство за будущее профессий и потерю рабочих мест. Особое внимание уделили концепции ИИ-агентной экономики, в рамках которой цифровые помощники становятся самостоятельными субъектами.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик подчеркнул, что банк активно инвестирует в развитие ИИ-агентов и наблюдает, что зачатки «экономики цифровых агентов» уже появляются».

«Но до полноценной системы — с устойчивыми правилами и регулированием — потребуется еще несколько лет», — сказал он.

По его мнению, ИИ-агенты могут стать полноценными помощниками людей в обозримом будущем.

«Со временем возникнет полноценная экономическая система, где агенты действуют как субъекты с правами и ответственностью. Это будет напрямую зависеть от развития регулирования, технологий и формирования атмосферы доверия к ним», — добавил Кулик.

Практическое применение ИИ-помощников стало наиболее обсуждаемой темой (44%). В центр внимания также попал запрос на «личного Джарвиса».

«Пользователю важно не то, насколько «умно» отвечает ассистент, а то, может ли он провести платеж, подобрать финансовый продукт, оформить услугу или оптимизировать расходы», — сказал Кулик.

 
