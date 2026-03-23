Пьяный петербуржец пытался сжечь управляющую компанию из-за отключения воды

78.ru: в Петербурге мужчина пытался сжечь офис УК из-за отключения воды
В Петербурге полиция задержала 59-летнего жителя Новой Ижоры, который пытался поджечь офис управляющей компании. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Шушарах, пьяный местный житель пришел в управляющую компанию, разлил на пол бензин и угрожал устроить пожар. Сотрудники вызвали полицию.

Стражи порядка задержали дебошира, свои действия он объяснил тем, что в его частном доме отключили воду и он решил «разобраться» с сотрудниками УК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого россиянин за сутки устроил два поджога из-за плохого настроения. Инциденты произошли в поселке Максатиха. Злоумышленник приехал покупать телефон, но сильно опоздал и не застал продавца. Разозлившись, он поджег входную дверь его квартиры зажигалкой. Затем подозреваемый отправился к приятелю, они выпили и поссорились. После ссоры мужчина поджег дверь квартиры знакомого. Задержанный объяснил свой поступок плохим настроением и состоянием опьянения. Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение имущества.

Ранее житель Тувы открыл стрельбу по полицейским и пытался напасть на них с ножом.

 
