ООН столкнулась с нехваткой финансов для борьбы с голодом

Продовольственная программа ООН заявила о нехватке средств для голодающих
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) заявила о нехватке средств для предоставления помощи всем нуждающимся в поставках продовольствия. Объявление было сделано на сайте организации.

По данным ВПП, в 2026 году с критическим уровнем нехватки продовольствия столкнутся 318 млн человек. ВПП в будущем году планирует потратить 13 млрд долларов на помощь 110 млн голодающих, однако анализ показывает, что в конечном итоге ресурсов организации может хватить только на помощь половине этого числа.

«ВПП снова и снова доказывала, что ранние, эффективные и инновационные решения могут спасти жизни и изменить жизнь, но нам отчаянно нужно больше поддержки для продолжения этой жизненно важной работы», — заявила глава организации Синди Маккейн.

По словам Маккейн, сейчас планета переживает глобальный продовольственный кризис, и чтобы помочь нуждающимся пережить его, организация отходит от локального подхода к попытке инвестировать В в долгосрочные решения для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности. Однако, чтобы бороться с систематическим голодом ВПП понадобится реальная приверженность ее спонсоров глобальному сотрудничеству.

Ранее Билли Айлиш обвинила Илона Маска в том, что он стал «жалким трусом» вместо того, чтобы использовать свои средства для того, чтобы покончить с голодом на планете.

