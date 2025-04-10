Названы три главных симптома тромбоэмболии

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это одно из наиболее серьезных и опасных заболеваний, возникающих в результате блокировки легочной артерии тромбом. Он может образоваться в сосудах нижних конечностей или других частях тела, а затем перемещаться в легкие через венозный кровоток. ТЭЛА нередко приводит к тяжелым последствиям, а в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. О том, какие симптомы могут указывать на развитие патологии, «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Андрей Корольков.

По его словам, основным механизмом развития тромбоза является триада Вирхова: гиперкоагуляция («загустение крови»), повреждение сосуда (воспаление, травма и т.д.), стаз крови (застой) в сосудах. Главные причины тромбоэмболии легочной артерии связаны с состояниями, способствующими образованию тромбов. Это может включать длительное пребывание в неподвижном состоянии, например, после операций или поездок, а также наличие венозных заболеваний, ожирение, некоторые онкологические заболевания и наследственные предрасположенности. Важно отметить, что ТЭЛА может возникнуть у молодых и пожилых людей, что делает ее актуальной проблемой.

Симптоматика ТЭЛА может варьироваться в зависимости от объема поражения легочной артерии и индивидуальных особенностей пациента. Сердечно-сосудистый хирург выделил три главных симптома тромбоэмболии, которые часто встречаются у пациентов: одышка, боль в груди и кашель.

«Одышка может возникать внезапно и быть различной степени тяжести — от легкой до выраженной, когда пациент не может говорить без перерыва на дыхание. Такое состояние возникает из-за недостатка кислорода, который поступает в легкие, что приводит к нарушению дыхательной функции», — отметил Корольков.

Еще один важный симптом — боль в груди, которая может ощущаться как острое, колющее чувство и часто усиливается при вдохе или кашле. Это связано с тем, что тромбы могут вызывать воспаление и раздражение легочной ткани, а также нарушать нормальное кровообращение.

Наконец, третий признак опасного заболевания — кашель. Он может быть сухим или с выделением крови, что указывает на возможное повреждение легочных сосудов. Это также может быть проявлением воспалительного процесса в легких, вызванного эмболией.

Помимо основных симптомов ТЭЛА специалист выделил ряд других, в их числе дестабилизация артериального давления, учащенное сердцебиение, отеки, усиление венозного рисунка и т.д.

Лечение ТЭЛА, подчеркнул специалист, требует срочных действий и может включать применение антикоагулянтных средств для разжижения крови, а в тяжелых случаях — тромболизис или хирургическое вмешательство для удаления тромба.

Профилактика этого состояния также играет важную роль и включает в себя активные меры, такие как ношение компрессионного белья, физические упражнения, назначение антикоагулянтной терапии для пациентов с высоким риском.

«Тромбоэмболия легочной артерии — это серьезное заболевание, требующее внимательного отношения как со стороны медицинских работников, так и самих пациентов. Ранняя диагностика, эффективное лечение и профилактика могут значительно снизить риски и улучшить прогноз для людей, столкнувшихся с этой опасной патологией. Пациентам, особенно тем, кто находится в группе риска (например, после операции, при длительном пребывании в неподвижном состоянии или наличии определенных заболеваний), важно быть внимательными к симптомам и обращаться за медицинской помощью при их возникновении», — подчеркнул Корольков.

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