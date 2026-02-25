Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

В России создали ИИ-модуль для планирования операций на легких

Первый МГМУ: разработан ИИ-модуль для планирования торакальных операций
Shutterstock

Сеченовский университет совместно с компанией «РТК-Радиология» (дочерняя структура ПАО «Ростелеком», входит в группу «Цифромед») завершили основной этап разработки программного модуля для предоперационного планирования хирургических вмешательств на органах грудной клетки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Модуль анализирует данные компьютерной томографии и автоматически выполняет сегментацию легких, бронхиального, артериального и венозного деревьев, а также выявляет и локализует новообразования. С помощью интерактивных инструментов хирург может оценить, как удаление той или иной структуры повлияет на дыхательную функцию конкретного пациента.

По результатам тестирования точность сегментации легочной ткани достигает 93% по коэффициенту DICE. Глубина покрытия ветвлений бронхиального дерева составляет до 96%, сосудистого — до 97%. Итоги анализа формируются в виде отчета, который может быть интегрирован в электронную медицинскую карту.

«Мы рассматриваем этот ИИ-модуль как инструмент персонализированной онкохирургии. Он позволяет перейти от визуальной оценки к количественному анализу анатомии конкретного пациента и прогнозированию функциональных последствий операции», — заявила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

По словам директора Клиники госпитальной хирургии Евгения Тарабрина, для хирурга важно заранее получить полную анатомическую картину — с учетом расположения сосудов и бронхов. «Это позволяет минимизировать объем резекции и снизить риски осложнений», — отметил он.

Заместитель технического директора «РТК-Радиология» Алексей Быченков подчеркнул, что система предназначена не только для визуализации, но и для прогноза послеоперационной дыхательной функции и расчета функциональных потерь после резекции. «Такой подход особенно важен при сложных индивидуальных случаях», — добавил он.

Модуль разработан в сотрудничестве с торакальными хирургами и рентгенологами и функционирует на базе Единой радиологической информационной системы DIGIPAX. Сейчас ведется подготовка к включению решения в реестр медицинских изделий Росздравнадзора. После получения регистрационного удостоверения его планируют внедрять в федеральных и региональных клиниках.

Ранее в России внедрили новую методику лечения недержания мочи у женщин.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!