Россиянам перечислили экипировку для езды на электросамокате

Автоэксперт Ладушкин: при езде на электросамокате нужно использовать шлем

При езде на электросамокате следует использовать шлем, перчатки и другую экипировку. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, тем, кто ездит на электросамокате по проезжей части, особенно важно надевать шлем. Рекомендуется отдать предпочтение модели с поднимающейся защитой челюсти или закрытому «интегралу».

«Далее стоит приобрести наколенники и налокотники. Лучше всего использовать шарнирного типа, как для мотоциклов. Также не будет лишней защита спины «черепаха». Это крайне важный атрибут, который помогает избежать тяжёлых переломов позвоночника», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил о необходимости надевать перчатки. Следует использовать легкие кроссовые модели, подходящие также для езды на мотоцикле.

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев до этого говорил, что полностью регулировать электросамокаты в России получится, если ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 километров в час, обязать пользователей соблюдать правила дорожного движения и сделать отдельные дорожки в прогулочных зонах.

