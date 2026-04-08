Профессор рассказал, в каких регионах РФ можно подхватить паразитов после укуса комара

Дирофиляриоз (паразитарное заболевание из группы филяриозов, вызываемое круглыми червями) — давно известен и хорошо изучен. Однако диагностировать его в первичном звене здравоохранения довольно трудно. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщил профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

«Если говорить в целом, то дирофиляриоз может встречаться повсеместно, поскольку его переносчиками являются обычные комары. <...> Конечно, чем теплее климат — тем риск заражения дирофиляриозом выше. Но случаи заболевания отмечались, например, в Кировской области, где погода в основном довольно прохладная», — сказал специалист.

К летальному исходу дирофиляриоз, как правило, не приводит, однако заболевание крайне неприятное, поскольку паразиты длиной до 20 сантиметров перемещаются под кожей, могут попадать в глаза и полости внутренних органов, отметил он.

Что касается мер предосторожности, по его словам, они заключаются в строгом соблюдении мер безопасности: использовании репеллентов, специальных защитных костюмов и противомоскитных сеток на окнах.

В начале апреля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в центральных регионах России из-за потепления начали фиксировать вспышку заражений дирофиляриозом.

Как отмечают журналисты, раньше случаи дирофиляриоза были редки и фиксировались в южных регионах. Теперь география расширилась и распространилась на Московскую, Нижегородскую, Ярославскую области. В среднем, ежегодно регистрируется 100–200 случаев данного заболевания. По прогнозам, в 2026 году их число может вырасти.

Ранее в Дагестане комар занес в организм девушки червя, с которым она ходила полгода.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
