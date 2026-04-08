В росийском регионе резко упал интерес к путешествиям за границу

В Свердловской области резко упал спрос на путешествия за границу. Об этом сообщает ЕАН. Как заявил в беседе с изданием президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, граждане отказываются от туров из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Изначально был прогноз, что из-за ситуации на Ближнем Востоке спрос перенесется в регионы Юго-Восточной Азии, но он оправдался лишь частично. Дело в том, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает не только непосредственно эти страны, но и в целом создает негативный информационный фон», — считает Мальцев.

Кроме того, по его словам, из-за дополнительных топливных сборов дорожают турпакеты.

Эксперт уверен, что даже при восстановлении авиасообщения со странами Персидского залива, спрос уже не будет прежним. В мае там уже жарко, и в конкуренцию вступают страны Средиземноморского бассейна, в первую очередь Турция, пояснил он.

В начале апреля зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил, что цены на авиабилеты в России, особенно на дальнемагистральных направлениях, вырастут в 2026 году. В среднем удорожание может составить 10–20%, и в ряде случаев это действительно выльется в дополнительные 10–15 тыс. рублей к стоимости билета.

Ранее россиянам назвали летние туристические направления с наименьшим ростом цен.