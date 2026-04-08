Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В росийском регионе резко упал интерес к путешествиям за границу

В Свердловской области снизился спрос на заграничные туры
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области резко упал спрос на путешествия за границу. Об этом сообщает ЕАН. Как заявил в беседе с изданием президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, граждане отказываются от туров из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Изначально был прогноз, что из-за ситуации на Ближнем Востоке спрос перенесется в регионы Юго-Восточной Азии, но он оправдался лишь частично. Дело в том, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает не только непосредственно эти страны, но и в целом создает негативный информационный фон», — считает Мальцев.

Кроме того, по его словам, из-за дополнительных топливных сборов дорожают турпакеты.

Эксперт уверен, что даже при восстановлении авиасообщения со странами Персидского залива, спрос уже не будет прежним. В мае там уже жарко, и в конкуренцию вступают страны Средиземноморского бассейна, в первую очередь Турция, пояснил он.

В начале апреля зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил, что цены на авиабилеты в России, особенно на дальнемагистральных направлениях, вырастут в 2026 году. В среднем удорожание может составить 10–20%, и в ряде случаев это действительно выльется в дополнительные 10–15 тыс. рублей к стоимости билета.

Ранее россиянам назвали летние туристические направления с наименьшим ростом цен.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!