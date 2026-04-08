В Чите 18-летний юноша отдал мошенникам 7 млн рублей

В полицию Черновского района обратился 18-летний читинец с заявлением о хищении более 7 млн рублей, деньги он передал незнакомой женщине. Об этом сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

Неизвестные связались с потерпевшим под видом сотрудников военкомата. Звонивший сообщил, что юноше положены дополнительные выплаты по потере кормильца, и для оформления заявки попросил назвать код из СМС. После этого молодому человеку начали звонить лжесотрудники банка, ФСБ и Росреестра. Они напугали его взломом счета и переводом денег за границу.

Для «сохранности» средств потерпевшего убедили обналичить счет, где лежало более 7 миллионов рублей. Юноша выполнил указание и передал деньги женщине-курьеру. Полицейские в смогли установить личность пособницы мошенников, ею оказалась 41-летняя жительница Новосибирска. Женщина призналась, что хотела заработать легких денег, согласилась на подработку курьером, приехала в Читу, забрала деньги и передала их неизвестному в Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

