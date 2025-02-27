Развеян миф о безопасности «натуральной» косметики

Натуральные эфирные масла являются источником терпенов, летучих соединений, которые могут раздражать глаза и дыхательные пути, вызвать мигрень и астматические реакции. Об этом изданию The Conversation рассказал Асит Кумар Мишра, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения при Университетском колледже Корка.

Ученый объяснил, что многие косметические продукты, такие как солнцезащитные кремы, шампуни и дезодоранты, содержат ароматизаторы и другие летучие органические соединения (ЛОС). ЛОС летучи, потому что легко испаряются при комнатной температуре, становясь токсичными для некоторых людей.

Даже если уровень летучих органических соединений в средствах личной гигиены находится в пределах допустимых значений, они все равно могут вызывать дискомфорт и различные проблемы со здоровьем, в том числе мигрень, проблемы с дыханием и астматические реакции у тех, кто чувствителен к ароматизаторам. Особенно опасны в этом отношении эфирные масла.

По словам Мишры, некоторые люди стараются избегать потенциально токсичных синтетических химических веществ в косметике, выбирая «натуральные» средства личной гигиены. Однако «натуральное» не обязательно означает «безопасное».

Эфирные масла являются источником терпенов, некоторые из которых могут быть токсичными при попадании в организм, вдыхании или проглатывании. Также летучие органические соединения из эфирных масел могут вступать в реакцию с другими химическими веществами, такими как озон из наружного воздуха, образуя побочные продукты, такие как формальдегид (известный канцероген) и аллергены.

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