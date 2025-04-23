Роспотребнадзор обнаружил бензол в средствах известного косметического бренда

Роспотребнадзор обнаружил в косметике швейцарского бренда La Roche-Posay бензол — вещество с доказанной канцерогенной активностью, способное спровоцировать онкологическое заболевание. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ ведомства на обращение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Уточняется, что речь идет о кремах Effaclar Duo+M и Effaclar Duo.

Как сообщается, в марте текущего года Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием принять защитные меры для россиян после выявления опасного канцерогена бензола в продукции La Roche-Posay.

«‎Не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и содержит в составе бензол», — говорится в ответе руководства ведомства.

При этом из документа следует, что, согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», крем, закупленный через сайт одной из аптечных сетей, соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе бензол.

В Роспотребнадзоре рассказали, что направили письмо в маркетплейс о принятии мер по недопущению к реализации этой косметики. Кроме того, ведомство направило в столичную прокуратуру данные для рассмотрения вопроса о проверках.

Ранее в Госдуме призвали Роспотребнадзор защитить россиян от западного «ядовитого» крема.