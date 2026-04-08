Эксперт предупредила об опасности стальных кружек

Эксперт Анищенкова: питье из стальных кружок с трещинами приводит к отравлению
Использование стальных кружек, отличающихся своей прочностью, может навредить здоровью, если не следить за состоянием посуды. Об этом aif.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

По словам специалиста, при использовании стальных кружек важно следить за их эмалированным слоем. В случае, если на поверхности образовываются сколы и трещины, следует прекратить пить из посуды, поскольку напиток будет контактировать с металлом.

«Это чревато не только ухудшением вкуса чая или воды. Если в течение долгого времени пить жидкости, в которые мигрировали металлы, подобные вещества будут накапливаться в организме и могут привести к серьезным отравлениям», — предупредила эксперт.

Она также напомнила, что нержавеющая сталь, из которой изготовлены подобные кружки, на самом деле может ржаветь. Это происходит в результате повреждения защитного слоя после появления на нем царапин, трещин или взаимодействия с щелочами и кислотами. Рекомендуется отказаться от покупки дешевой посуды, поскольку чем выше цена, тем лучше устойчивость кружки к коррозии.

