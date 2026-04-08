Эксперт предупредила об опасности стальных кружек

Использование стальных кружек, отличающихся своей прочностью, может навредить здоровью, если не следить за состоянием посуды. Об этом aif.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

По словам специалиста, при использовании стальных кружек важно следить за их эмалированным слоем. В случае, если на поверхности образовываются сколы и трещины, следует прекратить пить из посуды, поскольку напиток будет контактировать с металлом.

«Это чревато не только ухудшением вкуса чая или воды. Если в течение долгого времени пить жидкости, в которые мигрировали металлы, подобные вещества будут накапливаться в организме и могут привести к серьезным отравлениям», — предупредила эксперт.

Она также напомнила, что нержавеющая сталь, из которой изготовлены подобные кружки, на самом деле может ржаветь. Это происходит в результате повреждения защитного слоя после появления на нем царапин, трещин или взаимодействия с щелочами и кислотами. Рекомендуется отказаться от покупки дешевой посуды, поскольку чем выше цена, тем лучше устойчивость кружки к коррозии.

