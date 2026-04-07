Юрист напомнил о наказании за передачу электросамоката несовершеннолетнему

Антон Денисов/РИА Новости

Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью RT напомнил об основных ограничениях для средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые прописаны в российском законодательстве.

Главное из них, по его словам, — запрет на использование электросамокатов и аналогичного транспорта лицами младше 18 лет. Максимальная допустимая скорость составляет 25 км/ч, если мощность мотора не превышает 250 Вт. При движении по тротуару приоритет всегда остается за пешеходами, а пересекать проезжую часть необходимо только спешившись. Кроме того, категорически запрещено выезжать на автомагистрали.

Нельзя ездить вдвоем на одном самокате и управлять им в состоянии алкогольного опьянения, отметил эксперт. Также он напомнил о штрафах за нарушения правил передвижения на СИМ.

«За езду вдвоем и превышение скорости — 800 рублей, создание помехи на дорогах, в том числе пешеходам, и проезд по автомагистрали — 1 тыс. рублей. <...> А за передачу СИМ несовершеннолетнему грозит штраф в районе 30 тыс. рублей», — рассказал Славнов.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр до этого предложил ввести регламент для аккумуляторов электросамокатов.

Специалист объяснил, что старые аккумуляторы электросамокатов и электромобилей, эксплуатирующиеся на протяжении долгого времени, могут загореться.

Ранее в Госдуме назвали способы усилить контроль за электросамокатами.

 
