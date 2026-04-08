В мессенджере MAX появятся комментарии и истории

В ближайшее время в национальном мессенджере появятся комментарии и истории. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.

«Скоро запустим комментарии, пользователям станут доступны истории, а у авторов появится расширенная аналитика», — рассказал топ-менеджер.

7 апреля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Max начал работать в космосе. По его словам, с Международной космической станции (МКС) на Землю через мессенджер было отправлено уже более 1000 сообщений.

В марте стало известно, что число пользователей Max достигло 100 млн человек. Каждый день они отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков ежедневно.

Всего с момента запуска Max пользователи отправили свыше 60 млрд сообщений, совершили более 3 млрд звонков и записали 470 млн видеокружков. Количество групповых чатов выросло до 25,5 млн. Кроме того, блогеры и авторы создали в Max 2,2 млн публичных и приватных каналов.

