Общество

В Max зарегистрировались 100 млн человек

Ежедневная аудитория Max достигла 70 млн пользователей
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Число пользователей национального мессенджера Max достигло 100 млн человек, сообщается «ВКонтакте».

Ежедневная аудитория мессенджера достигла 70 млн пользователей. Каждый день они отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков ежедневно.

Всего с момента запуска Max пользователи отправили 62 млрд сообщений, совершили более 3 млрд звонков и записали 470 млн видеокружков.

Также количество групповых чатов мессенджера выросло до 25,5 млн.

Кроме того, блогеры и авторы создали в Max 2,2 млн публичных и приватных каналов.

 
