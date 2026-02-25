Размер шрифта
Стоматолог объяснила, почему нужно чистить язык

Стоматолог Созинова: чистка языка способствует профилактике расстройств ЖКТ
Регулярная чистка языка помогает предотвращать лор-заболевания и нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также способствует сохранению чувствительности вкусовых рецепторов. Об этом «Известиям» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Арина Созинова.

Специалист объяснила, что на поверхности языка находится большое количество сосочков, формирующих обширную неровную зону. В углублениях могут застревать частицы пищи и скапливаться различные бактерии, которые питаются этими остатками.

«Со временем формируется налет, который является одной из наиболее частых причин неприятного запаха изо рта — галитоза. Поэтому очищение языка важно не только для профилактики стоматологических проблем, но и для предупреждения лор-заболеваний и нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. Кроме того, регулярная чистка помогает уменьшить выраженность галитоза и поддерживать чувствительность вкусовых рецепторов», — отметила стоматолог.

По ее словам, чистить язык нужно после основной чистки зубов два раза в день. При этом важно делать эту процедуру вне зависимости от того, есть ли во рту заметный налет. С утра благодаря таким действиям удастся избавиться от налета, накопившегося за ночь, а вечером — удалить грязь, появившуюся за день.

Эксперт подчеркнула, что регулярная гигиена языка поможет сократить количество патогенной микрофлоры примерно на треть, а также поспособствует уменьшению образования зубного налета. Помимо этого, в 85% случаев чистка языка может снизить неприятный запах изо рта.

Стоматолог добавила, что для такого ухода стоит использовать специальные приспособления, в числе которых скребок для языка. Альтернативным вариантом может стать ложкообразная насадка для ирригатора.

Ранее стоматолог объяснила, нужно ли чистить зубы после каждого приема пищи.

 
