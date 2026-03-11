Размер шрифта
Омбудсмен назвала оптимальный возраст для регистрации в соцсетях

Омбудсмен Севергина: регистрация в соцсетях должна быть доступна с 14 лет
Arsenii Palivoda/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести закон, ограничивающий возраст регистрации в социальных сетях. Такое мнение в интервью RT высказала омбудсмен по правам детей Воронежской области Ангелина Севергина.

«На мой взгляд, оптимальный порог для самостоятельной регистрации без согласия родителя — 14 лет. К этому возрасту у ребенка уже есть паспорт, появляется больше ответственности и понимания последствий своих действий», — сказала она.

При этом, по ее словам, просто обозначить возраст недостаточно. Закон должен включать требование о верификации личности при регистрации.

Дети и подростки осваивают гаджеты быстрее родителей, из-за чего игры и соцсети становятся неотъемлемой частью их жизни, влияют на сознание и могут привести к зависимости. Родительский контроль поможет оградить ребенка от цифровых угроз и сохранить баланс с реальностью. Как установить и настроить его на смартфоне за несколько шагов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Rambler&Co рассказали об использовании ИИ для создания позитивного контента.

 
