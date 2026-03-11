Омбудсмен назвала оптимальный возраст для регистрации в соцсетях

Омбудсмен Севергина: регистрация в соцсетях должна быть доступна с 14 лет

В России необходимо ввести закон, ограничивающий возраст регистрации в социальных сетях. Такое мнение в интервью RT высказала омбудсмен по правам детей Воронежской области Ангелина Севергина.

«На мой взгляд, оптимальный порог для самостоятельной регистрации без согласия родителя — 14 лет. К этому возрасту у ребенка уже есть паспорт, появляется больше ответственности и понимания последствий своих действий», — сказала она.

При этом, по ее словам, просто обозначить возраст недостаточно. Закон должен включать требование о верификации личности при регистрации.

