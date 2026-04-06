Врач рассказала, как подготовиться к веломарафону

К забегу на длинную дистанцию или веломарафону необходимо готовиться минимум два-три месяца, увеличивая нагрузку не более чем на 10% в неделю. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Стоит распланировать тренировки поэтапно. Сначала заняться укреплением мышечного корсета, связочного аппарата, развитием выносливости. Это могут быть силовые тренировки, аэробные занятия, прыжковые упражнения. Затем можно приступать к бегу или велотрекам на длинные дистанции», — посоветовала специалист.

Экипировку, по ее словам, также необходимо готовить заранее — к старту она должна быть уже разношена. Что касается тканей, лучше выбирать не хлопок, а влагоотводящие материалы. При этом ничего не должно натирать, отметила Демьяновская.

За неделю до марафона врач порекомендовала не заниматься изнуряющими тренировками, а поддерживать обычные нагрузки и режим дня. В день состязаний стоит легко позавтракать за два-три часа до начала, а во время гонки пить воду или изотонические напитки каждые 15-20 минут, добавила она.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко до этого предупреждала, что людям, недавно переболевшим ОРВИ, а также пациентам с хроническими болезнями не стоит спешить открывать беговой сезон весной.

Она подчеркнула, что относительно здоровым людям стоит возвращаться к бегу постепенно, начать лучше с ежедневной быстрой ходьбы, а через неделю — приступить к пробежкам. После ОРВИ, по ее словам, лучше взять паузу минимум на две недели, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.

