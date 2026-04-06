Врач рассказала, как подготовиться к веломарафону

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач Демьяновская: к веломарафону или забегу нужно готовиться два-три месяца
К забегу на длинную дистанцию или веломарафону необходимо готовиться минимум два-три месяца, увеличивая нагрузку не более чем на 10% в неделю. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Стоит распланировать тренировки поэтапно. Сначала заняться укреплением мышечного корсета, связочного аппарата, развитием выносливости. Это могут быть силовые тренировки, аэробные занятия, прыжковые упражнения. Затем можно приступать к бегу или велотрекам на длинные дистанции», — посоветовала специалист.

Экипировку, по ее словам, также необходимо готовить заранее — к старту она должна быть уже разношена. Что касается тканей, лучше выбирать не хлопок, а влагоотводящие материалы. При этом ничего не должно натирать, отметила Демьяновская.

За неделю до марафона врач порекомендовала не заниматься изнуряющими тренировками, а поддерживать обычные нагрузки и режим дня. В день состязаний стоит легко позавтракать за два-три часа до начала, а во время гонки пить воду или изотонические напитки каждые 15-20 минут, добавила она.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко до этого предупреждала, что людям, недавно переболевшим ОРВИ, а также пациентам с хроническими болезнями не стоит спешить открывать беговой сезон весной.

Она подчеркнула, что относительно здоровым людям стоит возвращаться к бегу постепенно, начать лучше с ежедневной быстрой ходьбы, а через неделю — приступить к пробежкам. После ОРВИ, по ее словам, лучше взять паузу минимум на две недели, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!