Диетолог Дианова: резкий выход из поста может привести к нарушениям в работе ЖКТ

Резкий выход из поста становится тяжелым испытанием для организма, поскольку употребление калорийной пищи после длительного воздержания может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом Общественной Службе Новостей рассказаларассказала диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам эксперта, после поста тяжелую еду необходимо вводить в рацион постепенно. При этом следует возвращать продукты по очереди. Рекомендуется начинать с молочных продуктов, таких как маложирный творог, греческий йогурт и кефир. Спустя несколько дней можно добавить нежирную рыбу, индейку и куриное филе, а через 3-4 дня — красное мясо.

Диетолог предупредила, что возобновлять употребление такой пищи важно с небольших порций. В первый день стоит съесть не больше нескольких чайных ложек или кусков легкой пищи. Постепенно порции можно будет увеличивать.

«День Пасхи можно начать с праздничного кулича — отрезать 50-граммовый кусочек, добавить один фрукт и 50-100 граммов греческого йогурта. И обращайте внимание на качество продуктов. Выбирайте свежее, избегайте обработанных мясных изделий», — добавила специалист.

Она также посоветовала отдавать предпочтение домашним блюдам, чтобы снизить риск появления пищевой аллергии и нарушений ЖКТ.

При этом в первое время после выхода из поста важно следить за собственным самочувствием. Боли в животе, вздутия или сбои в работе кишечника могут указывать на необходимость уменьшить объем животных продуктов в рационе и обратиться за помощью к врачу.

По словам диетолога, спустя 7-10 дней после выхода из поста рацион должен стать максимально похож на повседневный. Следует сочетать рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты, нежирные молочные и другие продукты по правилу тарелки: одну четверть должны занимать животные продукты, а остальные три четверти — растительные.

