Названы причины, разбудившие подмосковных клещей на месяц раньше срока

360.ru: первый укус клеща зафиксировали в Подмосковье на месяц раньше обычного

В Московской области клещи проснулись на месяц раньше обычного из-за снежной зимы и теплой ранней весны: первый укус человека этим паразитом был зарегистрирован в Сергиевом Посаде 23 марта, сообщает 360.ru.

В сообщении приводится предупреждение инфекциониста Ногинской больницы Елены Цуркан о том, что от клещей можно заразиться энцефалитом, боррелиозом, анаплазмозом, бабезиозом и эрлихиозом. В случае укуса врач порекомендовала обращаться в травмпункт.

«Существуют специальные устройства для [их] извлечения, похожие на гвоздодер: нужно подхватить клеща и крутить до тех пор, пока он не окажется между лапками», — пояснила медик.

Она также напомнила о распространенном заблуждении по поводу того, что клещи «падают с деревьев» на человека: на самом деле они находятся на более низкой травянистой растительности, поэтому при походах в парковые и лесные зоны надо надевать закрытую одежду светлых цветов и заправлять брюки в обувь.

В преддверии Вербного воскресенья россиянам напомнили, что клещи также могут сидеть на растущей возле дороги вербе, поэтому посоветовали не рвать ее ветви.

