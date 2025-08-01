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В Иране троим мужчинам ампутировали пальцы за кражи

Daily Mail: в Иране у трех воров ампутировали пальцы по решению суда
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Shutterstock

В Иране у трех осужденных мужчин по решению суда ампутировали пальцы за многочисленные кражи, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, мужчины были признаны «профессиональными ворами» и имели более 40 частных истцов в четырех различных провинциях. Верховный суд Ирана оставил приговор в силе после завершения всех апелляционных процедур.

Наказание было исполнено путем ампутации четырех пальцев правой руки, за исключением большого пальца. По версии иранской стороны, осужденные отказались сотрудничать с потерпевшими и не вернули похищенные ценности, в основном — золотые украшения, что могло бы позволить им рассчитывать на смягчение приговора.

Международные правозащитные организации раскритиковали действия властей. В частности, правозащитники заявили, что признания осужденных могли быть получены под пытками, а судебные разбирательства не соответствовали стандартам справедливого процесса.

Так же сообщается, что после вынесения приговора мужчины неоднократно объявляли голодовки в знак протеста против условий содержания и самого наказания.

Ранее в Индонезии мужчина с женщиной получили по 100 ударов плетью за секс вне брака.

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