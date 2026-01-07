Мужчина выкинул щенка лабрадора с пятого этажа

Житель Казахстана выбросил из окна щенка за то, что он справлял нужду в квартире

В Казахстане мужчина выбросил щенка лабрадора из окна пятого этажа. Об этом сообщил Центр реабилитации животных «Досым» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в Усть-Каменогорске. Соседи нашли окровавленного щенка под окнами многоэтажки и отвезли его в клинику. Однако спасти животное, получившее тяжелые травмы, в том числе разрыв легкого, ветеринары не смогли.

На вопрос о причине своего поступка хозяин лабрадора заявил, что щенок якобы справлял нужду дома. Когда люди возмутились, мужчина вернулся с ножом, явно намереваясь добить раненое животное.

Местные жители потребовали для живодера сурового наказания. Полиция Восточно-Казахстанской области возбудила дело по ч. 2 ст. 316 УК РК (жестокое обращение с животными).

Подозреваемому грозит штраф в размере до 865 тыс. тенге (около 137 тыс. рублей), принудительные работы или арест до 50 суток.

Ранее во Владивостоке живодер выбросил собаку из окна четвертого этажа.