Мужчина застраховал жизнь жены, столкнул ее в море и потратил деньги на проституток

Китаец столкнул свою жену в море, чтобы получить страховую выплату в размере 12 млн юаней (более 175,2 млн рублей) и расплатиться с долгами. Об этом пишет SCMP.

Мужчина по фамилии Ли управлял рестораном в Шанхае, однако его дела в последние годы шли плохо, и хозяин часто задерживал оплату персоналу и поставщикам. Он был холост, пока не женился на 46-летней разведенной женщине с двумя детьми в октябре 2020 года. Всего через несколько месяцев после свадьбы, 5 мая 2021 года, его супруга упала за борт во время путешествия на пароме из Даляня в Яньтай. Узнавший о происшествии муж, который тоже находился на пароме, выглядел шокированным.

Однако судмедэксперты обнаружили синяки на лице жертвы и заподозрили мужа в причастности к инциденту. Оказалось, что китаец оформил четыре полиса страхования жизни жены через два месяца после свадьбы, указав себя в качестве единственного выгодоприобретателя. А через две недели после случившегося на пароме Ли воспользовался услугами секс-работницы, что было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной полицией.

Кроме того, на основании записей с камер наблюдения на пароме эксперты пришли к выводу, что жертва не случайно выпала за борт, а упала по вине другого человека. Они также улучшили запись и опознали руку злоумышленника в черном, что стало окончательным доказательством вины мужа потерпевшей. Ли был арестован, но продолжал утверждать, что невиновен. В июле 2022 года его приговорили к высшей мере, осужденный пытался обжаловать вынесенное решение, но вышестоящий суд оставил его в силе. Был ли приговор приведен в исполнение, не уточняется.

Ранее мужчина, за которым жена ухаживала шесть лет из-за паралича, бросил ее после выздоровления.