Врач объяснил, к чему приводит избыточное употребление пребиотиков

Избыточное употребление продуктов с пребиотиками (орехи, авокадо, манго, хурма, гранат, ржаной хлеб) перегружает кишечник и вызывает вздутие, особенно, если резко ввести их в рацион. Об этом в беседе с РИАМО предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Самая частая причина вздутия у людей, в том числе у здоровых, если не брать в расчет тех, кто болеет, — попытка резко перейти на «здоровое питание» и внедрить в рацион большое количество новых продуктов», — отметил Симаков.

Он добавил, что в целом самая проблемная привычка — это чрезмерная фиксация на «правильном питании». Ведь даже полезные продукты могут не подходить конкретному человеку.

Британский терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Сами Кадер до этого говорил, что причиной вздутия живота может быть не только переедание, но и питье через трубочку, употребление лука и избыток сладкого в рационе.

При этом, по словам врача, одной из самых распространенных причин вздутия остается запор. Когда кишечник опорожняется нерегулярно, в нем повышается давление и накапливаются газы, пояснил он.

Ранее терапевт раскрыла, с чем могут быть связаны боли в желудке после еды.

 
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
