Врач назвал неочевидные причины вздутия живота

Причиной вздутия живота может быть не только переедание, но и питье через трубочку, употребление лука и избыток сладкого в рационе. Об этом британский терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Сами Кадер рассказал изданию Mirror.

По словам врача, одной из самых распространенных причин вздутия остается запор. Когда кишечник опорожняется нерегулярно, в нем повышается давление и накапливаются газы. Ситуацию могут усугублять некоторые углеводы: при их расщеплении кишечные бактерии образуют водород и метан. Такие процессы часто происходят после употребления лука, чеснока, фасоли, сладостей, алкоголя и газированных напитков. Метан при этом способен замедлять работу кишечника, усиливая вздутие.

К менее очевидным причинам Кадер отнес пищевые непереносимости. В частности, неприятные симптомы могут возникать при непереносимости лактозы — молочного сахара, фруктозы — сахара из фруктов, а также глютена — белка, содержащегося в пшенице и некоторых других злаках.

Врач также назвал ряд бытовых привычек, которые могут провоцировать вздутие. Среди них — питье через соломинку, при котором человек заглатывает больше воздуха, слишком быстрое употребление пищи, жевание жевательной резинки и злоупотребление газированными напитками.

Кроме того, к появлению вздутия могут приводить курение вейпа и гормональные колебания, влияющие на работу пищеварительной системы. Специалист отметил, что если подобные симптомы возникают регулярно и сопровождаются болью или другими неприятными проявлениями, стоит обратиться к врачу для выяснения причин.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности жира на животе даже при нормальном весе.