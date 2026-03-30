Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Врач назвал неочевидные причины вздутия живота

Mirror: избыток лука и сахара в рационе может вызвать вздутие живота
Причиной вздутия живота может быть не только переедание, но и питье через трубочку, употребление лука и избыток сладкого в рационе. Об этом британский терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Сами Кадер рассказал изданию Mirror.

По словам врача, одной из самых распространенных причин вздутия остается запор. Когда кишечник опорожняется нерегулярно, в нем повышается давление и накапливаются газы. Ситуацию могут усугублять некоторые углеводы: при их расщеплении кишечные бактерии образуют водород и метан. Такие процессы часто происходят после употребления лука, чеснока, фасоли, сладостей, алкоголя и газированных напитков. Метан при этом способен замедлять работу кишечника, усиливая вздутие.

К менее очевидным причинам Кадер отнес пищевые непереносимости. В частности, неприятные симптомы могут возникать при непереносимости лактозы — молочного сахара, фруктозы — сахара из фруктов, а также глютена — белка, содержащегося в пшенице и некоторых других злаках.

Врач также назвал ряд бытовых привычек, которые могут провоцировать вздутие. Среди них — питье через соломинку, при котором человек заглатывает больше воздуха, слишком быстрое употребление пищи, жевание жевательной резинки и злоупотребление газированными напитками.

Кроме того, к появлению вздутия могут приводить курение вейпа и гормональные колебания, влияющие на работу пищеварительной системы. Специалист отметил, что если подобные симптомы возникают регулярно и сопровождаются болью или другими неприятными проявлениями, стоит обратиться к врачу для выяснения причин.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности жира на животе даже при нормальном весе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!