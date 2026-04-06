«Уже не экзотика»: москвичам рассказали об опасной болезни, которую разносят комары

Дирофиляриоз, который разносят комары, перестал быть экзотическим заболеванием, распространяющимся исключительно в южных областях. Случаи заражения есть и в Центральной России, включая Московский регион. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Случаи заражения дирофиляриозом уже несколько лет регистрируют у людей в Москве и Подмосковье, а также во многих соседних областях. По данным на 2025 год, более тысячи случаев зафиксировано в 28 регионах РФ, включая Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области», — сказал специалист.

В 2026 году возможен новый скачок, в том числе из-за мягкой зимы, способствующей выживанию комаров, добавил он.

Специалисты Пермского Политеха до этого сообщили, что аномально снежная зима не означает, что летом дачников ждут полчища насекомых, слизней и змей. Связь между высотой сугробов и численностью вредителей, по их словам, сильно преувеличена.

Ранее россиян предупредили об опасных вирусах на заграничных курортах.