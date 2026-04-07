«Одноклассники» запустили раздел с бесплатными мероприятиями для старшего поколения

Одноклассники запустили раздел Афиша с мероприятиями для старшего поколения

«Одноклассники» запустили раздел Афиша с мероприятиями для пользователей старшего возраста, сообщила пресс-служба соцсети.

Он помогает находить занятия по здоровью и спорту, творческие встречи, экскурсии и другие активности, связанные с программами активного долголетия в своем регионе.

Пользователи могут бесплатно записаться напрямую в ОК или на сайте организатора. Пока сервис доступен в 16 регионах.

«Мы видим, что программы активного долголетия помогают людям старшего возраста поддерживать социальные связи. Одноклассники — площадка, где многие из них ежедневно общаются и читают новости. Поэтому мы собрали региональные афиши в привычном формате внутри соцсети, чтобы пользователям было проще узнавать о событиях рядом с домом», — рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

Афиша интегрирована в тематические группы программ: пользователи могут открыть календарь событий, перейти к описанию мероприятия, записаться и поставить напоминание.

В ближайшие месяцы ОК планируют расширить раздел на другие регионы, а также развивать его функциональность.

Ранее в Одноклассниках стартовал видеопроект о здоровом питании «Кухня с Дадали».