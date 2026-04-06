В Одноклассниках стартует эксклюзивный видеопроект о здоровом питании

В Одноклассниках стартует эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали», сообщила пресс-служба ОК.

В группе Школы здоровья В. А. Дадали с 7 апреля по 13 мая будут выходить образовательные видеоролики, из которых зрители узнают о сбалансированном питании и о том, как готовить полезные блюда.

7 апреля станут доступны первые пять серий проекта, далее ролики будут выходить три раза в неделю.

Проект «Кухня с Дадали» состоит из 20 серий, в которых профессор Владимир Дадали и приглашенный эксперт-нутрициолог разбирают нутриентный состав продуктов и делятся секретами приготовления блюд для сбалансированного питания.

«Мы сделали этот проект как серию видеоуроков, в которых рассказываем доступно о сложном – о том, как устроен организм, с понятными примерами и рецептами. Мы буквально сидим на домашней кухне, разделяя с вами все процессы приготовления блюд. Одноклассники — народная соцсеть, и здесь особенно ценят контент, который можно применить в жизни сразу. В проекте мы объясняем, что сбалансированное питание — это не про жесткие ограничения, а про понятные решения на каждый день и внимательное отношение к себе», –– комментирует профессор Владимир Абдулаевич Дадали.

Ранее нутрициологи предупреждали о потере полезных свойств домашних куличей через сутки после выпечки.