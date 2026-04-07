Диетолог назвала безопасную норму печенья

Печенья является достаточно калорийным продуктом, который при частом употреблении может негативно отразиться на здоровье. В месяц можно есть не более 3-4 штук печенья, чтобы не навредить организму. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, взрослым людям можно употреблять печенье не чаще одного раза в месяц. При этом она призвала полностью исключить это мучное изделие из рациона детей.

«Основной потребитель печенья — это дети и взрослые люди, которые приукрашивают им чайную церемонию. Вот им вообще стоит отказаться от печенья», — отметила диетолог.

Она добавила, что тем, кто хочет съесть печенье, следует отдавать предпочтение продукту, срок годности которого составляет не больше двух недель. Также рекомендуется отказаться от покупки слишком дешевых изделий, так как в целях экономии в них добавляют вредные щелочные вещества, провоцирующие воспаления, отеки и разрушение клеточных мембран.

До этого Кованова говорила, что какао оказывает положительное влияние на сосуды, а также может стать хорошей альтернативой десерта. При этом, по ее словам, употреблять натуральный напиток можно ежедневно, но не более одного стакана в сутки.

Ранее врач перечислила полезные продукты, мешающие похудеть.