Диетолог назвала безопасную норму какао

Диетолог Кованова: в день можно выпивать не более одного стакана какао

Какао оказывает положительное влияние на сосуды, а также может стать хорошей альтернативой десерта. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Какао содержит флаванолы, магний и теобромин, которые положительно влияют на сосудистый тонус», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что таким свойством обладает натуральное какао, сваренное без сахара. При этом более полезным этот напиток можно сделать, если добавить в него специи.

Употреблять натуральное какаой можно ежедневно, но не более одного стакана в сутки. По словам диетолога, этот напиток может стать альтернативой кофе с утра.

Однако растворимый какао с сахаром не следует употреблять больше одного стакана в неделю.

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что людям, ведущим малоподвижный образ жизни, поддерживать здоровье поможет натуральный какао-порошок без добавок и сахара. По ее словам, при сидячем образе жизни какао становится хорошей поддержкой для сердечно сосудистой системы, а также помогает нормализовать давление, уровень холестерина и защищает от атеросклероза.

Ранее россиянам назвали безопасную норму потребления сладкой газировки.