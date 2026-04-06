Врач перечислила полезные продукты, мешающие похудеть

Врач Соломатина: растительные масла и фрукты могут мешать сбросить вес
Мешать сбросить лишний вес могут не только сладости и фастфуд, но и продукты, которые принято считать полезными, при избыточном их употреблении. Об этом в интервью Pravda.Ru предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В первую очередь, по ее словам, это касается растительных масел, орехов и семечек, поскольку они богаты жирами.

«Растительные масла, например оливковое, многие считают полностью безопасными и употребляют без ограничений. Но по калорийности они даже выше сливочного масла, потому что это практически чистый жир. То же самое касается подсолнечного, рапсового и других масел», — отметила специалист.

Не менее коварны сладкие фрукты (виноград, бананы, арбуз), мед и соки, продолжила она. Содержащаяся в них фруктоза быстро превращается в жир и может спровоцировать ожирение печени.

Продукты с высоким гликемическим индексом (картофель, белый рис, вареные свекла и морковь) резко повышают уровень сахара в крови. Кроме того, даже цельнозерновые продукты и хлеб не стоит употреблять без ограничений, добавила Соломатина.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого рассказала, как выбрать самое полезное печенье.

Эксперт призвала отказаться от покупки дешевого печенья, поскольку в таком продукте зачастую содержатся вредные вещества. На то, что у изделия хороший состав, может указывать его срок годности. Качественное лакомство можно хранить не больше двух недель.

Ранее врач назвал относительно безопасную дозу сладкой газировки.

 
