Диетолог предупредил о вреде безалкогольного пива

Безалкогольное пиво, которое для многих становится альтернативой алкогольному, тоже может навредить здоровью. Чрезмерное употребление этого напитка создает большую нагрузку на почки. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист предупредил, что людям с проблемами с почечной системой следует отказаться от регулярного употребления безалкогольного пива, поскольку оно может усугубить состояние. Этот напиток оказывает воздействие и на желудочно-кишечный тракт, повышая выработку желудочного сока, в результате чего повышается риск возникновения гастрита. Кроме того, в некоторых случаях употребление такого пива приводит к изжоге и газообразованию.

«В составе безалкогольного пива содержится мальтоза — это солодовый сахар, который расщепляется на две молекулы глюкозы в итоге. Соответственно, расщепляясь довольно-таки быстро, он дает серьезную нагрузку на поджелудочную железу, в частности, начинает активно вырабатываться инсулин. То есть может быть определенное инсулиновое истощение, опять же при регулярном употреблении», — отметил диетолог.

По его словам, такое пиво также может провоцировать головные боли и вредить зубной эмали.

Врач призвал употреблять безалкогольное пиво не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов до этого говорил, что россияне начали отказываться от алкоголя на фоне того, что вино сильно выросло в цене. Посетители заведений общепита все чаще отдают безалкогольным напиткам.

Ранее россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день.