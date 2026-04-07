Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог предупредил о вреде безалкогольного пива

Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

Безалкогольное пиво, которое для многих становится альтернативой алкогольному, тоже может навредить здоровью. Чрезмерное употребление этого напитка создает большую нагрузку на почки. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист предупредил, что людям с проблемами с почечной системой следует отказаться от регулярного употребления безалкогольного пива, поскольку оно может усугубить состояние. Этот напиток оказывает воздействие и на желудочно-кишечный тракт, повышая выработку желудочного сока, в результате чего повышается риск возникновения гастрита. Кроме того, в некоторых случаях употребление такого пива приводит к изжоге и газообразованию.

«В составе безалкогольного пива содержится мальтоза — это солодовый сахар, который расщепляется на две молекулы глюкозы в итоге. Соответственно, расщепляясь довольно-таки быстро, он дает серьезную нагрузку на поджелудочную железу, в частности, начинает активно вырабатываться инсулин. То есть может быть определенное инсулиновое истощение, опять же при регулярном употреблении», — отметил диетолог.

По его словам, такое пиво также может провоцировать головные боли и вредить зубной эмали.

Врач призвал употреблять безалкогольное пиво не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов до этого говорил, что россияне начали отказываться от алкоголя на фоне того, что вино сильно выросло в цене. Посетители заведений общепита все чаще отдают безалкогольным напиткам.

Ранее россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!